En direct

19:14 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Guise pour ces européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 4,94% à Guise, contre 11,33% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa percée lors des élections législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Guise, le binôme Nupes avait en effet enregistré 53,99% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,61% pour Yannick Jadot, 3,22% pour Fabien Roussel et 1,06% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Guise avant les européennes Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. À Guise, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 47,41% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 44,42% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que dessinent les sondages récents au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Tendance favorable au RN à Guise ? Marine Le Pen a particulièrement frappé les esprits à Guise lors de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un score de 44,42% des voix dès le 1er round. Au 2e tour, c'est de nouveau elle qui avait le plus convaincu avec 64,74%, devant Emmanuel Macron à 35,26%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 28,7% des votes sur place, contre 53,99% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (62,81%).

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Guise en 2019 ? Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes à l'époque. Le bulletin séduisait 47,41% des voix, soit 778 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 11,33% et Manon Aubry à 7,31%.

11:45 - Démographie et politique à Guise, un lien étroit Comment la population de Guise peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Avec 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 28,85%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (47,67%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 071 euros/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (20,16%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,59%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Guise mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 10,1% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Guise L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. En 2019, pendant les européennes, 1 726 personnes habilitées à participer à une élection à Guise s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 53,12%). Le taux de participation était de 43,99% il y a 10 ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Guise, 59,45% des électeurs avaient voté.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Guise L'une des clés du scrutin européen sera indéniablement la participation à Guise. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,28% au premier tour et seulement 41,47% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 68,51% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 70,13% au second tour, ce qui représentait 2 287 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.