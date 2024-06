En direct

19:07 - À Gujan-Mestras, quelles sont les options de reports du score Nupes ? Une autre source de doute qui entoure ces européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,52% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,95% à Gujan-Mestras, contre 26,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Gujan-Mestras avant les européennes Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Gujan-Mestras. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Gujan-Mestras plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,43% contre 31,92% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,28% contre 57,72%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,63% au premier tour, contre 35,63% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de voix, avec 60,54% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes à Gujan-Mestras Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois sensé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Gujan-Mestras lors des précédentes élections européennes, avec 26,96% des suffrages. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 22,96% dans la ville. Yannick Jadot échouait troisième, avec 12,29%.

11:45 - Élections européennes à Gujan-Mestras : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Gujan-Mestras est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 22 399 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 099 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 14 259 foyers fiscaux. Dans la ville, 14,04 % des résidents sont des enfants, et 10,65 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les 482 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,82%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2501,24 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Gujan-Mestras affirme l'attachement des habitants aux ambitions européennes.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Gujan-Mestras Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Gujan-Mestras, 67,26% des électeurs avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 9 152 personnes en capacité de participer à une élection à Gujan-Mestras avaient participé à l'élection (soit 53,82%), contre un taux de participation de 47,48% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Gujan-Mestras : quel sera le taux d'abstention ? Le niveau de participation sera indiscutablement l'un des critères importants de ce scrutin européen à Gujan-Mestras. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,23% au premier tour. Au deuxième tour, 51,54% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 21,22% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 23,18% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.