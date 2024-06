Résultat des européennes à Habas : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Quel résultat à Habas pour la liste Rassemblement national ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux européennes sera très analysé. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion prévoient une progression du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 29% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Habas ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,15% contre 27,53% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 39,72% contre 60,28%. Le RN ratait aussi la première marche à Habas quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 16,37% au premier tour, contre 42,38% pour le binôme Nupes. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Le RN n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste de Bardella terminant deuxième avec 19,87% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait les plans lepénistes avec 24,13%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Habas Quelle influence la population d'Habas exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Dans le village, 17,28% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,46% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (21,13%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 635 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,31%) et le nombre de résidences HLM (1,85% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Habas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,46% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Habas Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 492 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, 39,17% des inscrits sur les listes électorales d'Habas avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,37% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Habas À Habas, le taux d'abstention constituera l'un des critères principaux de ce scrutin européen. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 152 personnes en âge de voter dans la commune, 19,27% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,82% au second tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. La guerre en Ukraine pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs d'Habas (40290).