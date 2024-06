En direct

19:07 - À Haguenau, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais Glucksmann s'était élevé à 3,8% à Haguenau, contre 24,44% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Haguenau, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 16,38% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (3,6% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (12,8% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,82% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Haguenau, un favori aux européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très analysé. Si on s'en tient à la progression du RN pronostiquée par les sondages au niveau national pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci pourrait s'élever à près de 30% à Haguenau. Une projection qui semble coller avec les électeurs déjà gagnés par le parti dans la zone depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les électeurs de Haguenau plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Haguenau lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,39%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,65%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,35% contre 56,65%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Haguenau quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,85% au premier tour, contre 29,65% pour le binôme Ensemble !. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Haguenau était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,44% des votes, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 23,8% et Yannick Jadot avec 12,8%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Haguenau : ce qu'il faut retenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Haguenau mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des européennes. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 24,44% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (22,3%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 10 003 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,91% et d'une population immigrée de 9,57% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Haguenau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,11% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Haguenau Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes représentait 50%. Afin de comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 47,13% au sein de Haguenau (Bas-Rhin). La participation était de 37,82% en 2014.

09:30 - Participation à Haguenau : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Haguenau ? Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 70,86% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 71,49% au premier tour, c'est-à-dire 17 075 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,6% au premier tour et seulement 38,71% au deuxième tour.