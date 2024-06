En direct

19:13 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Schweighouse-sur-Moder ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 22,33% à Schweighouse-sur-Moder, contre 4,15% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des législatives. Lors du premier tour des législatives à Schweighouse-sur-Moder, le binôme Nupes avait en effet cumulé 12,2% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Schweighouse-sur-Moder Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Schweighouse-sur-Moder. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour anticiper plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en tête il y a deux ans à Schweighouse-sur-Moder La communauté électorale de Schweighouse-sur-Moder avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la candidate du parti frontiste écrasait le match avec 32,66% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,29% contre 50,71%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 23,86% des suffrages sur place, contre 27,57% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,50%.

12:45 - 29,9% pour Jordan Bardella en 2019 à Schweighouse-sur-Moder Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Schweighouse-sur-Moder, avec 29,9%, soit 569 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 22,33% et François-Xavier Bellamy à 12,3%.

11:45 - Schweighouse-sur-Moder : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Schweighouse-sur-Moder se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 5 050 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 389 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 15,35 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 9,53 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Schweighouse-sur-Moder incarne une communauté diversifiée, avec ses 125 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 10,26%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2328,43 euros par mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Schweighouse-sur-Moder contribue à façonner l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Schweighouse-sur-Moder Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? Lors des précédentes élections européennes, 52,42% des personnes en capacité de voter à Schweighouse-sur-Moder avaient participé à l'élection. La participation était de 44,69% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Schweighouse-sur-Moder pour les européennes L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Schweighouse-sur-Moder. Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 902 personnes en âge de voter au sein de la commune, 75,6% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 77,07% au second tour, soit 3 009 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.