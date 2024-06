Résultat des européennes à Hambye : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Hambye, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,41% des voix dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,28% à Hambye, contre 26,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Hambye ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections du Parlement européen au niveau local. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Hambye semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité.

15:02 - Les inscrits de Hambye plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Hambye avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,27%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 38,68% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,48% contre 60,52%. Le RN n'a pas plus convaincu à Hambye par la suite, lors des élections législatives, avec 18,91% au premier tour, contre 41,79% pour le binôme LREM. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - À Hambye, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble encore une fois évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste Rassemblement national obtenait 25,12% des suffrages. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 26,57%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Hambye : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Hambye, les élections sont en cours. Avec ses 9,57% d'agriculteurs pour 1 077 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 76 entreprises, Hambye se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (61,52 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 46,4% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 50,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 611,07 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, Hambye incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Hambye : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 110 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des européennes, le taux de participation représentait 52,54% dans la commune de Hambye. La participation était de 43,86% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Hambye : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Hambye ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 21,33% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,69% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle serait de nature à inciter les électeurs de Hambye à s'intéresser plus fortement de l'élection.