Résultat des européennes à Harbonnières : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 258 électeurs d'Harbonnières s'étaient tournés vers la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait ainsi 54,43% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 12,03% et Manon Aubry à 6,33%.

11:45 - Harbonnières aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville d'Harbonnières, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 18,7% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 41,05% de population active et une densité de population de 107 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 434 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,25%) et le nombre de résidences HLM (21,95% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Harbonnières mettent en avant une diversité de qualifications, avec 45,91% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.