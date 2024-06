Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, avait glané 9,54% à Harnes, contre 3,75% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Harnes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,17% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Harnes avant les européennes

Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Harnes semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la commune. Le RN y a peut-être atteint son maximum…