Résultat des européennes à Pont-à-Vendin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les inscrits de Pont-à-Vendin plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Pont-à-Vendin. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 47,41% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 63,53% au deuxième. Le RN devançait les prétendants estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 23,71% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (15,76%) au premier tour puis encore Nupes avec 36,47% au second (Pont-à-Vendin ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 51,1% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,23%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 71,04%, devant Emmanuel Macron à 28,96%.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 548 habitants de Pont-à-Vendin passés par les bureaux de vote avaient préféré le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste Bardella avait séduit 53,36% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 7,89% et Manon Aubry à 6,82%.

11:45 - Pont-à-Vendin : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs de Pont-à-Vendin peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 20,07% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 48,66% de population active et une densité de population de 1575 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 1960,85 euros/mois peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,11%) et le nombre de résidences HLM (21,17% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Pont-à-Vendin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,95% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Européennes précédentes à Pont-à-Vendin : le niveau de participation Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Durant les précédentes élections européennes, parmi les 1 078 inscrits sur les listes électorales à Pont-à-Vendin, 50,23% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 61,85% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Pont-à-Vendin, 71,88% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Pont-à-Vendin Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Pont-à-Vendin ? Pour le second tour de la présidentielle, sur les 2 114 personnes en âge de voter dans la localité, 74,57% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,27% au premier tour, c'est-à-dire 1 570 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?