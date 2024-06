En direct

19:34 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Haussy ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait glané 2,3% à Haussy, contre 15,9% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Haussy, le binôme Nupes avait en effet glané 23,31% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Haussy, entre les 15,9% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,47% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Haussy pour le RN de Jordan Bardella ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet au niveau local pour cette élection 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Haussy semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les votants d'Haussy plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un excellent score pour le Rassemblement national à Haussy. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 34,86% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 53,00% au 2e sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,47% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,41%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 60,08%, devant Emmanuel Macron à 39,92%.

12:45 - 43,29% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Haussy Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? 43,29% des votes étaient tombés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 15,9% et Yannick Jadot à 7,95%. Le mouvement nationaliste s'était imposé avec pas moins de 245 habitants d'Haussy passés par les bureaux de vote.

11:45 - Haussy : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel portrait faire d'Haussy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 492 habitants répartis dans 689 logements, cette ville présente une densité de 95 hab par km². Ses 47 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (76,2 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 30,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 44,35% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 505,16 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Haussy manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - À Haussy, quelle abstention aux précédentes européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Haussy, 74,32% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'étude des précédentes consultations démocratiques permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. En 2019, pendant les élections européennes, 47,89% des personnes en capacité de participer à une élection à Haussy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 57,85% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Haussy ? À Haussy, l'une des clés de ce scrutin européen sera l'étendue de la participation. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine est en mesure d'inciter les citoyens d'Haussy à ne pas rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 29,04% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.