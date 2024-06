Résultat des européennes à Hautefage-la-Tour : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Hautefage-la-Tour, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Hautefage-la-Tour, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,25% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,94% pour Yannick Jadot, 2,78% pour Fabien Roussel et 2,12% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,56% à Hautefage-la-Tour, contre 16,52% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Hautefage-la-Tour ? Le résultat en faveur de la liste Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections au niveau local, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Hautefage-la-Tour compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,63% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,76% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Hautefage-la-Tour ? La ville d'Hautefage-la-Tour avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la cheffe de file du Rassemblement national s'imposait avec 28,76% au premier tour. Nouveau coup d'éclat au 2e tour face à Macron avec 58,16%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 27,68% des voix sur place, contre 28,25% pour le binôme Nupes. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 54,55%, contre 45,45% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - À Hautefage-la-Tour, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Hautefage-la-Tour, avec 29,63%, soit 104 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Yannick Jadot à 16,81% et Nathalie Loiseau à 16,52%.

11:45 - Hautefage-la-Tour : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Hautefage-la-Tour comme dans toute la France. Dotée de 479 logements pour 1 022 habitants, la densité de la ville est de 44 habitants par km². Ses 56 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 298 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 35 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,31 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,82% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 205,78 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En résumé, Hautefage-la-Tour incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Hautefage-la-Tour, quelle abstention aux élections européennes ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 372 électeurs d'Hautefage-la-Tour (Lot-et-Garonne) avaient pris part au scrutin (soit 55,61%). La participation était de 45,23% pour les européennes de 2014. Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : la participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Les européennes débutent à Hautefage-la-Tour : l'abstention en question L'un des facteurs importants des européennes sera à n'en pas douter le taux de participation à Hautefage-la-Tour. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les craintes dues au conflit armé entre entre Israël et la Palestine pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des citoyens d'Hautefage-la-Tour . Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 82,3% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 86,01% au premier tour, c'est-à-dire 627 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.