Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes 2024 sera très commenté. Si au niveau national, les sondeurs prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 48% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a visiblement grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

11:45 - Haybes : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Haybes mettent en évidence des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des élections européennes. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,75% ont plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (73,91%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 640 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,61%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,09%) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Haybes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,21% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.