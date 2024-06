En direct

19:07 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Hénin-Beaumont pour ces européennes ? Une autre interrogation qui entoure ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 17,56% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 3,22% à Hénin-Beaumont, contre 10,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont trancher les votants d'Hénin-Beaumont ? À Hénin-Beaumont, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 55,9% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 51,32% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits d'Hénin-Beaumont plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un excellent résultat pour le Rassemblement national à Hénin-Beaumont. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 63,49% au premier round et surtout 71,87% au second sur la circonscription couvrant la zone. Il a même réalisé plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 51,32% au 1er tour et 67,15% au 2e dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 17,23% et 16,77% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (32,85%) au deuxième.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience pleine d'enseignements Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Hénin-Beaumont, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, avec 55,9% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 10,55% et Yannick Jadot à 9,32%. C'étaient alors 4987 votants qui l'avaient désignée dans la ville.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Hénin-Beaumont Dans la ville d'Hénin-Beaumont, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 1273 habitants/km² et un taux de chômage de 19,45%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2051,66 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (6,15%) et le nombre de résidences HLM (27,96% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Hénin-Beaumont mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,06% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Européennes passées à Hénin-Beaumont : le niveau d'abstention Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur le plan national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Hénin-Beaumont, 62,24% des votants avaient participé. L'étude des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 9 306 inscrits sur les listes électorales d'Hénin-Beaumont avaient participé au vote (soit 51,35%), à comparer avec un taux de participation de 38,51% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Hénin-Beaumont Ce dimanche, lors des européennes à Hénin-Beaumont, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 18 127 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,91% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 26,79% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des ménages sont notamment susceptibles de modifier les décisions que prendront les électeurs d'Hénin-Beaumont.