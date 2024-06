En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, avait atteint 9,97% à Noyelles-Godault, contre 2,87% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Noyelles-Godault, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,21% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

11:45 - Dynamique électorale à Noyelles-Godault : une analyse socio-démographique

La composition démographique et la situation socio-économique de Noyelles-Godault contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,88%. Un salaire moyen mensuel net de 2012,69 euros par mois peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,55%) et le nombre de résidences HLM (39,12% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Noyelles-Godault mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,8% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.