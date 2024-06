Résultat des européennes à Herbault : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Herbault fait envie Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 18,45% à Herbault, contre 2,67% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Herbault, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,63% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à Herbault pour les candidats RN ? En analysant sommairement la progression du Rassemblement national attendue par les intentions de vote au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier devrait s'élever pas loin des 40% à Herbault. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages déjà arrachés par le parti sur place entre les européennes 2019 (28,61%) et Marine Le Pen en 2022 (32,39% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les habitants d'Herbault penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un très bon score pour le Rassemblement national à Herbault. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 29,06% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! Sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,39% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,7%. Avec 49,4% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,6%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin très instructif Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? 28,61% des suffrages s'étaient dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,45% et François-Xavier Bellamy à 10,16%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec 107 habitants d'Herbault passés par les urnes.

11:45 - Herbault : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Herbault comme dans toute la France. Avec ses 1 145 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 64 entreprises, Herbault se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 17,21 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 11,33 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,0% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,92% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 237,89 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. Pour finir, à Herbault, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Herbault : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'observation des précédentes consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 48,5% des personnes habilitées à voter à Herbault avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 57,14% il y a dix ans. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Participation à Herbault : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Herbault, l'un des facteurs principaux de ces élections européennes sera le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,02% au premier tour et seulement 47,44% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 77,51% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 76,77% au premier tour, soit 628 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.