Résultat des européennes à Herbeys : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Herbeys pour ces élections européennes ? Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Mais Glucksmann avait obtenu 5,54% à Herbeys, contre 29,64% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Herbeys, le binôme Nupes avait en effet glané 33,65% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Herbeys Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Herbeys. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi prévoir plus de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Herbeys ? Les habitants d'Herbeys avaient voté pour Marine Le Pen à 12,82% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante du RN avec 34,69% et 20,96% des votes. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 77,77% contre 22,23% pour Le Pen. Avec 8,48%, le RN sera devancé par la suite par les 37,82% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Herbeys en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait enregistré une petite dérouillée aux élections européennes à l'époque à Herbeys. Le candidat RN terminait loin derrière, avec 10,11%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 29,64% et Yannick Jadot avec 24,79%.

11:45 - Herbeys et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Devant le bureau de vote d'Herbeys, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 31,88% de cadres pour 1 378 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur économique. L'existence de 115 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (12,77 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 32,32% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 38,81% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 832,03 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Ainsi, à Herbeys, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Herbeys : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 732 électeurs d'Herbeys avaient pris part au scrutin (soit 65,01%), contre une participation de 58,03% il y a 10 ans. Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Sur le plan national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Herbeys, 51,89% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Herbeys : la participation au cœur des préoccupations L'un des facteurs essentiels de ces élections européennes sera indéniablement le taux d'abstention à Herbeys. Au deuxième tour de la présidentielle, 82,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 85,76% au premier tour, soit 1 000 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 64,25% au premier tour et seulement 63,74% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Herbeys ? Les études indiquent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?