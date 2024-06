En direct

19:09 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Eybens convoité à gauche Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Eybens, le binôme Nupes avait en effet réuni 33,47% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,77% à Eybens, contre 24,98% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Eybens ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Eybens. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi prédire environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits d'Eybens plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 28,12% et Jean-Luc Mélenchon avec 25,59% qui avaient fini en tête du premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Eybens. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 18,34%. Le second tour ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron l'emportant avec 67,27% contre 32,73% pour Le Pen. Avec 14,75%, le RN sera distancé par la suite par les 33,47% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 24,98% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Eybens Regarder en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait pris la petite porte aux élections européennes localement. Il se classait troisième, avec 17,12%, contre Nathalie Loiseau avec 24,98% et Yannick Jadot avec 18,47%.

11:45 - Démographie et politique à Eybens, un lien étroit Dans la commune d'Eybens, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,92% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (80,84%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 472 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,13% et d'une population étrangère de 6,40% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,75%), témoigne d'une population instruite à Eybens, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Eybens L'observation des consultations politiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Au moment des élections européennes de 2019, 53,2% des électeurs d'Eybens avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,5% en 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Eybens : que retenir des précédentes élections ? À Eybens, l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024 sera le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 49,1% au premier tour. Au deuxième tour, 46,56% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Eybens ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,7% au sein de la commune, à comparer avec un taux de participation de 73,36% au deuxième tour, ce qui représentait 5 166 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.