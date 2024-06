En direct

19:31 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Hérépian pour ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 18,29% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,89% à Hérépian, contre 16,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à Hérépian ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très commenté. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Hérépian semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Hérépian ? Le verdict du test démocratique le plus récent est un élément intéressant au moment de l'élection. Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un joli démarrage pour le Rassemblement national à Hérépian. Le parti avait obtenu une place en tête dans la ville avec 30,70% au premier round et surtout 59,00% au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,46% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,76%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 62,29%, devant Emmanuel Macron à 37,71%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Hérépian Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'affichait en tête des européennes il y a cinq ans. Le mouvement enregistrait 38,33% des votes, contre Nathalie Loiseau à 16,88% et Yannick Jadot à 10,73%.

11:45 - Hérépian : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire d'Hérépian, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 525 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 150 entreprises, Hérépian offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 35,39 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 37,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 49,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 418,06 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Hérépian, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Hérépian : étude du taux de participation aux précédentes élections européennes La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : la participation aux élections européennes atteignait 50,12%. Afin de comprendre le vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 693 personnes habilitées à voter à Hérépian avaient participé à l'élection (soit 60,47%), contre une participation de 51,12% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Hérépian : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Hérépian ? Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 171 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,29% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,7% au premier tour, soit 945 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres ramener les citoyens d'Hérépian vers les urnes.