Une autre interrogation qui enveloppe ces européennes sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. Le jour du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 14,44% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 2,17% à Hermies, contre 14,4% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Hermies pour la liste RN ?

Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera très commenté pour cette européenne 2024, au niveau local. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Hermies semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Le RN y a peut-être atteint son maximum…