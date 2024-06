Résultat des européennes à Hermonville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était élevé à 3,16% à Hermonville, contre 28,65% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Hermonville, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,72% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Hermonville, entre les 28,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,78% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,34% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le RN à Hermonville lors des européennes ? La liste Bardella pourrait atteindre près de 30% à Hermonville si la tendance anticipée par les instituts de sondages au niveau national se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité de 30% des voix dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Avantage Hayer à Hermonville ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,56% contre 36,78% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,66% contre 60,34%. Le RN n'a pas plus convaincu à Hermonville quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 19,75% au premier tour, contre 26,34% pour le binôme Ensemble !. Ce premier round contrasté n'empêchera pas le RN de s'imposer au second tour avec 19,75%.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Hermonville il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste Bardella avait enregistré 23,2% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 28,65%.

11:45 - Hermonville : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire d'Hermonville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 25,69% de cadres pour 1 398 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 93 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 715 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (86,7 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 32,2% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 45,9% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 290,87 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Hermonville, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières européennes à Hermonville Au cours des scrutins européens passés, les 1 426 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des européennes, 46,8% des inscrits sur les listes électorales d'Hermonville (Marne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 58,16% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Hermonville, 71,79% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Hermonville : les européennes débutent À Hermonville, le niveau d'abstention sera incontestablement un critère essentiel des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,47% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, 80,09% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,92% au premier tour, soit 907 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.