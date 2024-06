En direct

19:25 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? L'autre interrogation qui entoure ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,36% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 4,13% à Héry, contre 22,15% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Héry pour les candidats RN ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà forte à Héry entre Jordan Bardella en 2019 (28,75%) et Marine Le Pen en 2022 (32,13% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Situation favorable au RN à Héry ? Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un joli résultat pour le Rassemblement national à Héry. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la localité avec 31,20% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Héry n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,13% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,28%. Avec 47,61% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,39%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Héry Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 209 votants d'Héry avaient été séduits par la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait glané 28,75% des voix devant Nathalie Loiseau à 22,15% et Yannick Jadot à 10,87%.

11:45 - Les défis socio-économiques d'Héry et leurs implications électorales Dans la ville d'Héry, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 17,93% des résidents sont des enfants, et 7,22% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (79,25%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 727 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,12%) et le nombre de résidences HLM (3,16% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Héry mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,05% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Héry : la mobilisation des habitants aux européennes L'étude des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 786 inscrits sur les listes électorales à Héry, 53,58% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 39,1% pour les élections européennes de 2014. La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Héry L'une des clés du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'étendue de la participation à Héry. L'inflation, combinée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine pourraient en effet modifier la stratégie de vote des citoyens d'Héry. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 81,75% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,02% au deuxième tour, soit 1 156 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 49,56% au premier tour et seulement 46,93% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Héry cette année ?