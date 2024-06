Résultat des européennes à Seignelay : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Seignelay ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à Seignelay. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la localité avec 30,79% au premier tour avant un formidable 50,70% au 2e (Seignelay n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même enregistré un résultat plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait rassemblé 30,76% au 1er tour et 47,58% au second dans la commune.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Seignelay Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Seignelay, avec 28,93% des bulletins valides (160 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,53% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 11,75%.

11:45 - Seignelay : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence la population de Seignelay exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Dans le village, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,0% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (23,37%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 507 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,53%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,51%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Seignelay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,03% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Seignelay : ce qu'il faut savoir Assisterons-nous à une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Seignelay, 70,44% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des précédents scrutins européens, les 1 481 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, sur les 582 inscrits sur les listes électorales à Seignelay, 50,64% étaient restés chez eux, contre une abstention de 58,21% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Seignelay Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères décisifs de ces européennes à Seignelay. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,36% au premier tour. Au deuxième tour, 43,22% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 75,9% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 74,52% au deuxième tour, soit 854 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.