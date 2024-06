En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Hières-sur-Amby ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,22% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,97% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 0,99% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,44% à Hières-sur-Amby, contre 13,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (7,74% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,46% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,58% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Hières-sur-Amby Si dans l'Hexagone, les sondeurs prédisent une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 45% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Un avantage pour le RN Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Hières-sur-Amby. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 40,54% au 1er tour et surtout 60,46% au deuxième, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelle municipale sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même obtenu un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Elle avait accumulé 38,92% au 1er tour et 60,39% au 2e dans la commune.

12:45 - 35,53% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Hières-sur-Amby Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 124 votants d'Hières-sur-Amby s'étaient tournés vers le RN à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait attiré 35,53% des votes contre Nathalie Loiseau à 13,75% et Yannick Jadot à 9,46%.

11:45 - Démographie et politique à Hières-sur-Amby, un lien étroit Les données démographiques et socio-économiques d'Hières-sur-Amby mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,29% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 142 hab par km² et 49,87% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 339 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,04%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,53%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Hières-sur-Amby mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,65% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Hières-sur-Amby : retour sur la participation aux dernières élections européennes Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Lors des dernières élections européennes, le taux de participation représentait 46,81% des votants d'Hières-sur-Amby (Isère), à comparer avec un taux de participation de 39,06% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Hières-sur-Amby sont lancées À Hières-sur-Amby, l'un des facteurs déterminants des élections européennes sera à n'en pas douter le niveau de participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 824 personnes en âge de voter au sein de la localité, 75% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 71,39% au deuxième tour, ce qui représentait 589 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 41,14% au premier tour et seulement 38,96% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Hières-sur-Amby cette année ? Les jeunes générations affichent fréquemment une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?