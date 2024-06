Résultat des européennes à la Balme-les-Grottes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 4,01% à la Balme-les-Grottes, contre 17,77% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à la Balme-les-Grottes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 13,57% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à la Balme-les-Grottes lors des européennes ? À la Balme-les-Grottes, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38,11% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 36,56% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les votants de la Balme-les-Grottes plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à la Balme-les-Grottes. Le parti s'était élevé en tête dans la commune avec 41,59% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 58,47% au 2e. Le Parti reléguait derrière lui les impétrants estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) (24,48%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (13,57%) au premier tour et encore LREM avec 41,53% au second sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même réalisé un score plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 36,56% au premier tour et 61,14% au 2e dans la cité.

12:45 - 38,11% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à la Balme-les-Grottes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 133 habitants de la Balme-les-Grottes passés par les isoloirs avaient choisi la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait cumulé 38,11% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,77% et Yannick Jadot à 9,74%.

11:45 - La Balme-les-Grottes : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à la Balme-les-Grottes comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 138 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 66 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,4 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 32,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,42% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 143,79 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À la Balme-les-Grottes, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Perspectives de la participation lors des européennes à la Balme-les-Grottes Au cours des dernières années, les 1 156 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 51,8% des personnes habilitées à voter à la Balme-les-Grottes s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 41,59% pour les élections européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les européennes démarrent à la Balme-les-Grottes : quel sera le taux de participation ? À la Balme-les-Grottes, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,88% au premier tour et seulement 44,08% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,75% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 82,53% au premier tour, ce qui représentait 600 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.