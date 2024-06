En direct

19:28 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Hiersac ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 6,17% à Hiersac, contre 22,11% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Hiersac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,7% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Hiersac, entre les 22,11% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,91% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Hiersac pour le Rassemblement national ? Enseignement clé pour ce dimanche : Hiersac compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,33% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,06% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Hiersac penchaient pour Macron il y a deux ans Hiersac avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 29,06%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 31,07% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 47,44% contre 52,56%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 24,16% au premier tour, contre 30,91% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de voix, avec 52,75% sur l'unique circonscription recouvrant Hiersac.

12:45 - À Hiersac, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 118 habitants d'Hiersac passés par les isoloirs avaient préféré le parti lepéniste à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait cumulé 30,33% des voix face à Nathalie Loiseau à 22,11% et Yannick Jadot à 11,83%.

11:45 - Démographie et politique à Hiersac, un lien étroit Quel impact aura la population d'Hiersac sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,67% et une densité de population de 139 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 397 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,47%) et le nombre de résidences HLM (7,44% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Hiersac mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,74% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Hiersac : retour sur la participation aux dernières européennes Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des élections précédentes. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, parmi les 421 personnes en âge de voter à Hiersac, 45,96% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 59,27% lors des européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Hiersac À Hiersac, le taux de participation constituera indiscutablement un facteur clé de ce scrutin européen 2024. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 828 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,74% étaient allés voter. Le taux de participation était de 79,23% au premier tour, ce qui représentait 656 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,06% au premier tour. Au deuxième tour, 48,07% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Hiersac ?