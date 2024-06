Résultat des européennes à Hindisheim : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Avantage Renaissance à Hindisheim ? Hindisheim avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,92%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 38,16% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,31% contre 63,69%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,75% au premier tour, contre 44,39% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes à Hindisheim Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau avait gagné à Hindisheim lors des européennes il y a cinq ans, avec 29,15%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 21,6% des voix.

11:45 - Élections à Hindisheim : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Hindisheim, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Le taux de chômage à 6,42% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 120 habitants par km² et 50,36% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,79%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 614 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,43%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,71%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Hindisheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,36% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Hindisheim : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Sur le plan national, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Hindisheim, 67,31% des électeurs avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 557 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 56,55% des personnes aptes à voter à Hindisheim avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 51,76% en 2014.

09:30 - Election à Hindisheim : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Hindisheim, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera l'abstention. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,43% au sein de la ville. La participation était de 80,69% au premier tour, ce qui représentait 1 007 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,85% au premier tour et seulement 44,15% au second tour. Le conflit militaire russo-ukrainien et ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Hindisheim .