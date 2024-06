Résultat des européennes à Lipsheim : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Lipsheim : perspectives électorales

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Lipsheim, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 2 670 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 127 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 16,99 % des résidents sont des enfants, et 7,09 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 35,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,2%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2740,51 € par mois. Lipsheim incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.