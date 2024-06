Résultat des européennes à Hipsheim : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les tendances de 2022 à retenir pour les européennes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Hipsheim lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,49%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,34%. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,16% contre 56,84%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 25,32% au premier tour, contre 35,95% pour le binôme La République en Marche. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Hipsheim Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 106 électeurs de Hipsheim s'étaient tournés vers l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, attirait ainsi 25,73% des votes contre Nathalie Loiseau à 24,03% et Yannick Jadot à 14,32%.

11:45 - Les données démographiques de Hipsheim révèlent les tendances électorales La démographie et le profil socio-économique de Hipsheim contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 212 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,15%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (8,4%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 403 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (3,13%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Hipsheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,6% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Hipsheim : ce qu'il faut savoir Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Hipsheim, 63,2% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Durant les précédentes européennes, 46,42% des électeurs de Hipsheim avaient déserté les urnes. L'abstention était de 62,62% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Hipsheim ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Hipsheim ? Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,09% au premier tour. Au second tour, 44,21% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Hipsheim ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 820 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 79,76% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 81,1% au premier tour, c'est-à-dire 665 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.