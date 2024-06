Résultat des européennes à Hirel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les voix de la gauche unie observés Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 5,33% à Hirel, contre 18,38% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Hirel, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,75% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

17:08 - La liste Bardella favorite à Hirel pour les européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Hirel semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Renaissance à Hirel ? Hirel avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 28,34%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 29,94% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 41,1% contre 58,9%. Le RN n'a pas plus convaincu à Hirel un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,58% au premier tour, contre 35,47% pour le binôme Les Républicains. Le second tour sera à l'avenant, voyant encore le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Hirel en 2019 ? Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? 31,96% des voix avaient cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 18,38% et Yannick Jadot à 14,43%. Le mouvement eurosceptique s'était arrogé le scrutin avec 186 votants d'Hirel.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Hirel À Hirel, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,75%. De plus, le taux de familles propriétaires (82,07%) met en relief l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (32,0%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 603 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,79%) met en lumière des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,06%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,2%, comme à Hirel, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Hirel ? L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 42,48% dans la commune d'Hirel. Le taux d'abstention était de 54,78% pour les européennes de 2014.

09:30 - Election à Hirel : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Hirel, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à inciter les habitants d'Hirel (35120) à ne pas rester chez eux. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 129 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,99% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 18,42% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.