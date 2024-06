En direct

19:31 - À Mont-Dol, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 fait envie Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait atteint 5,69% à Mont-Dol, contre 22,76% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Mont-Dol, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Mont-Dol avant les européennes ? La part des électeurs de la liste Bardella sera un point d'observation clé pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà solide à Mont-Dol entre Jordan Bardella en 2019 (22,54%) et Marine Le Pen en 2022 (27,17% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 32% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits de Mont-Dol plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,17% contre 29,16% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 43,88% contre 56,12%. Le RN ratait aussi la première marche à Mont-Dol un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,77% au premier tour, contre 40,72% pour le binôme Les Républicains. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Mont-Dol il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à Mont-Dol lors des européennes il y a cinq ans, avec 22,76%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 22,54% des bulletins.

11:45 - Comprendre l'électorat de Mont-Dol : un regard sur la démographie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Mont-Dol façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,65% et une densité de population de 42 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (72,29%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 490 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,12%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,77%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,26%, comme à Mont-Dol, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Mont-Dol ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au moment des européennes 2019, parmi les 501 inscrits sur les listes électorales à Mont-Dol, 55,98% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 44,19% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Participation à Mont-Dol : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Mont-Dol, la participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,8% au premier tour et seulement 53,1% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 19,8% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,46% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.