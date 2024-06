Résultat des européennes à Hirtzbach : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les enseignements de 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Hirtzbach. Le parti frontiste avait fini en tête dans la cité avec 26,15% au 1er round avant un formidable 54,10% au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,9% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,38%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 57,2%, devant Emmanuel Macron à 42,8%.

12:45 - En 2019, des européennes pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Hirtzbach, avec 32,4% des bulletins valides devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,8% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 16,2%.

11:45 - Hirtzbach : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment les habitants de Hirtzbach peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 101 habitants/km² et un taux de chômage de 12,92%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,25%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 446 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,43%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,06%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Hirtzbach mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,58% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Elections européennes précédentes à Hirtzbach : état des lieux de l'abstention Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 1 487 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes 2019, parmi les 531 personnes en âge de voter à Hirtzbach, 50,33% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 60,54% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Hirtzbach : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Hirtzbach ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,64% au premier tour et seulement 59,79% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Hirtzbach pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, 23,67% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,84% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.