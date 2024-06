Le score en faveur du Rassemblement national sera très observé au niveau local pour cette européenne 2024. À Holnon, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 36,51% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 35,46% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

Les données démographiques de Holnon révèlent les tendances électorales

Dans la ville de Holnon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 221 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 13,62%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (90,13%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 579 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,7%) et le nombre de résidences HLM (12,37% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Holnon mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,6% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.