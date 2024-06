Résultat des européennes à Hombleux : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à Hombleux. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la commune avec 38,48% au premier tour et surtout 61,84% au deuxième sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 48,35% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 15,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,19%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 69,76%, devant Emmanuel Macron à 30,24%.

11:45 - Hombleux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans les rues d'Hombleux, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 139 habitants répartis dans 511 logements, ce village présente une densité de 84 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 30 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 615 foyers fiscaux. Dans le village, 35 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,6 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 23,3% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 50,76% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1025,57 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Hombleux manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.