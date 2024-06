Résultat des européennes à Hombourg : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les électeurs de Hombourg plutôt pour Le Pen il y a deux ans L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection du président de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Hombourg. La cheffe du Rassemblement national l'emportait avec 28,81% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,6% et 12,91% des voix. Au deuxième tour, elle avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 52,55% contre 47,45%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 23,63% des voix sur place, contre 33,08% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (57,26%).

12:45 - À Hombourg, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble de nouveau une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Avec un résultat de 22,25%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'issue des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,46% des électeurs.

11:45 - Hombourg : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Hombourg révèlent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,62% et une densité de population de 85 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (8,9%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 417 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,44%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,6%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Hombourg mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,48% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - À Hombourg, quelle participation aux européennes ? Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 376 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 52,28% au niveau de Hombourg (Haut-Rhin). Le taux de participation était de 46,97% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Hombourg : quel sera le taux d'abstention ? L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés des européennes à Hombourg. L'inflation est susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Hombourg (68490). Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 018 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,01% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,0% au deuxième tour, ce qui représentait 794 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 40,88% au premier tour et seulement 39,71% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Hombourg ?