En direct

19:08 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Rixheim à la loupe à gauche La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 12,85% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,9% à Rixheim, contre 22,04% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont retenir les supporters de la droite à Rixheim ? Le résultat obtenu par le RN sera une des clés localement pour cette élection 2024. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion prédisent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à 34% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les électeurs de Rixheim plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Rixheim lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,49%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,6%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,07% contre 54,93%. Le RN ratait aussi la première marche à Rixheim un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,52% au premier tour, contre 50,48% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection déjà tranchante Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Rixheim, à 24,54%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 22,04% et Yannick Jadot à 13,69%.

11:45 - Élections à Rixheim : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Rixheim fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 13 795 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 873 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (13,31 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 721 résidents étrangers, représentant 5,14% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2321,65 euros/mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. À Rixheim, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Participation aux élections européennes à Rixheim : les chiffres clés Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Rixheim, 78,27% des habitants n'avaient pas voté. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 4 954 inscrits sur les listes électorales à Rixheim, 56,65% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 62,41% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Rixheim : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Rixheim ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 39,04% au premier tour. Au second tour, 35,9% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 67,89% dans la commune. Le taux de participation était de 68,39% au premier tour, c'est-à-dire 7 754 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.