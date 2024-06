En direct

19:16 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes à Houdan ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 5,18% à Houdan, contre 26,34% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Houdan, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,15% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Houdan, entre les 26,34% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,26% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,81% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Houdan ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très instructif. Les sondages d'opinion annoncent une liste Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique doit le porter à 28% à Houdan, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les habitants de Houdan plutôt pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Houdan lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,26%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 20,12%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,45% contre 62,55%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 16,71% au premier tour, contre 26,81% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Houdan, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - À Houdan, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Houdan était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 12,66% des voix, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 18,35% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,34%, vainqueure dans la localité.

11:45 - Houdan : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Houdan se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 3 699 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 592 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 391 foyers fiscaux. Dans la localité, 33 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,0 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 236 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 485 €/an, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. À Houdan, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des européennes à Houdan Au fil des précédentes consultations politiques, les 3 738 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Durant les élections européennes de 2019, 47,4% des inscrits sur les listes électorales de Houdan (Yvelines) avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 55,87% il y a dix ans. Y aura-t-il une hausse de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Houdan À Houdan, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un critère décisif des européennes 2024. Les populations des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,38% dans la localité. L'abstention était de 23,32% au second tour. En proportion, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.