19:30 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Houlbec-Cocherel ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 3,9% à Houlbec-Cocherel, contre 29,17% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Houlbec-Cocherel, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,93% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,17% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,76% pour Yannick Jadot, 1,71% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Houlbec-Cocherel lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion calculent une évolution du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 30% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a en fait pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Houlbec-Cocherel ? Houlbec-Cocherel avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,56%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 34,02% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 40,79% contre 59,21%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Houlbec-Cocherel un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,58% au premier tour, contre 37,24% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de voix, avec 57,82% sur l'unique circonscription couvrant Houlbec-Cocherel.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Houlbec-Cocherel Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste Bardella terminant deuxième avec 20,9% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première place avec 29,17%.

11:45 - Élections à Houlbec-Cocherel : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques d'Houlbec-Cocherel mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,98%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 38,17%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (0,0%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Houlbec-Cocherel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,29% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Houlbec-Cocherel Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des européennes de 2019, le taux d'abstention s'élevait à 40,04% des votants d'Houlbec-Cocherel, contre une abstention de 49,44% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, au niveau du pays en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Houlbec-Cocherel : les européennes débutent À Houlbec-Cocherel, le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères essentiels des européennes 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,88% dans la ville. Le taux d'abstention était de 21,22% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record. L'inflation est de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens d'Houlbec-Cocherel.