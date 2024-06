Résultat des européennes à Incheville : l'élection 2024 en direct

La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. La ville d'Incheville s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la cheffe du parti frontiste écrasait le match avec 42,04% au 1er round. Nouvelle déflagration au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 67,78%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 33,68% des votes sur place, contre 38,67% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,83%).

11:45 - Le poids démographique et économique d'Incheville aux élections européennes

Dans la commune d'Incheville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 161 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,5%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,58%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 492 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,65%) et le nombre de résidences HLM (22,61% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Incheville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,36% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.