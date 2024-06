En direct

19:27 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la Nupes à Itancourt ? La Nupes ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 8,07% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,89% à Itancourt, contre 17,38% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Itancourt à l'issue des européennes ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour cette européenne. À Itancourt, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,33% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 31,46% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Rassemblement à Itancourt ? L'élection du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour jauger la tendance locale. La cité d'Itancourt avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La leader de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 31,46% au premier tour. Au deuxième tour, face à Macron, elle l'avait aussi emporté avec 50,95%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 11,42% des suffrages sur place, contre 74,41% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 84,59%.

12:45 - 33,33% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Itancourt Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait convaincu 33,33% des voix, soit 163 voix, contre Nathalie Loiseau à 17,38% et François-Xavier Bellamy à 11,25%.

11:45 - Itancourt : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues d'Itancourt, les élections sont en cours. Avec une population de 999 habitants répartis dans 452 logements, ce bourg présente une densité de 145 hab/km². L'existence de 34 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 30 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,01 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,23% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 34,74 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Itancourt, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières élections européennes à Itancourt Au fil des dernières années, les 1 035 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Durant les européennes de 2019, 519 électeurs d'Itancourt avaient pris part au vote (soit 57,8%), contre une participation de 47,67% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Participation à Itancourt : les leçons des précédentes élections L'une des clés de ce scrutin européen sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention à Itancourt. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 37,68% au premier tour et seulement 36,11% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Itancourt ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,71% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 16,79% au second tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.