Résultat des européennes à Ivry-la-Bataille : l'élection 2024 en direct

Comment la composition démographique d'Ivry-la-Bataille façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune d'Ivry-la-Bataille, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 353 habitants/km² et un taux de chômage de 14,06%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (75,77%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 761 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,83%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,78%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Ivry-la-Bataille mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,31% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.