Résultat des européennes à Jans : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Jans, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Jans, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,58% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,78% à Jans, contre 19,85% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Jans ? Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national attendue par les sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier devrait se situer à environ 28% à Jans. Un calcul qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà grappillés par la formation politique sur place entre les européennes 2019 (18,84%) et Marine Le Pen en 2022 (24,11% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits de Jans plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Jans lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,59%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,11%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 42,73% contre 57,27%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Jans quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 16,75% au premier tour, contre 31,58% pour le binôme Nupes. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va cumuler le plus de suffrages, avec 50,73% sur la seule circonscription recouvrant Jans.

12:45 - Que retenir des européennes à Jans il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Jans plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 17,59% des voix, troisième, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 18,84% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 19,85%, vainqueure ici même.

11:45 - Jans : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Jans, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 1 399 habitants répartis dans 615 logements, ce village présente une densité de 39 hab par km². Ses 56 entreprises attestent une économie prospère. Dans le village, 40 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,33 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,14% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 55,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 124,21 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Jans, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Jans : quel était le taux de participation aux précédentes européennes ? Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes atteignait 50%. Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 1 421 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 55,5% au niveau de Jans (Loire-Atlantique). L'abstention était de 58,15% lors du scrutin de 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Jans À Jans, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 971 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 23,38% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,59% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,27% au premier tour. Au second tour, 55,56% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Jans ? L'inflation qui pèse sur le budget des Français, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient sont susceptibles d'inciter les citoyens de Jans (44170) à ne pas rester chez eux.