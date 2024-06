Résultat des européennes à Lusanger : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Lusanger ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 2,25% à Lusanger, contre 25,08% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lusanger, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,68% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Lusanger ? Le résultat en faveur de Jordan Bardella sera un enseignement majeur localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national anticipée par les sondeurs au niveau national aujourd'hui, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier devrait s'élever tout proche des 30% à Lusanger. Une estimation qui semble logique compte tenu des points déjà grappillés par le parti dans la localité entre les européennes 2019 (20,58%) et Marine Le Pen en 2022 (27,05% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 7 points qui peut encore évoluer.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour le scrutin de 2024 Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Lusanger avec 27,05% contre 32,92% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,29% contre 58,71%. Le RN ratait aussi la première marche à Lusanger quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 19,02% au premier tour, contre 29,68% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Lusanger, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Lusanger Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Jordan Bardella n'était que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans, puisque la liste de Nathalie Loiseau prenait la première marche avec 25,08%, contre 20,58% pour le RN.

11:45 - Les enjeux locaux de Lusanger : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Lusanger mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,76%. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 13,79%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,65%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,51%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lusanger mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,21% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Participation aux élections européennes à Lusanger : un regard approfondi Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 077 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 56,35% des votants de Lusanger (Loire-Atlantique), contre une abstention de 63,16% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lusanger : les européennes débutent L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera immanquablement la participation à Lusanger. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,61% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 75,85% au premier tour, soit 578 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record. L'inflation et son impact sur le moral des foyers français sont capables d'impacter le pourcentage de participation à Lusanger (44590).