Résultat des européennes à Jarcieu : l'élection 2024 en direct

19:31 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,75% des bulletins dans la localité. Une poussée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 6,87% à Jarcieu, contre 20,85% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Jarcieu, un favori aux européennes ? Si dans tout le pays, les sondages d'opinion prévoient une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 35% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Jarcieu ? Jeter un œil sur l'élection la plus récente semble une évidence au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Jarcieu. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la localité avec 25,23% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Jarcieu n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,06% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,9%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 50,25%, devant Emmanuel Macron à 49,75%.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Jarcieu il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Jarcieu, avec 25,59% des électeurs (108 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,85% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 13,74%.

11:45 - Comment la composition démographique de Jarcieu façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Jarcieu, les élections sont en cours. Dotée de 534 logements pour 1 130 habitants, la densité de la commune est de 162 hab/km². Ses 75 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (14,61 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,35% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 33,04% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1147,42 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Jarcieu, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - À Jarcieu, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. En 2019, lors des élections européennes, 43,19% des inscrits sur les listes électorales de Jarcieu (Isère) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 52,16% il y a dix ans. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Jarcieu, 62,68% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Jarcieu : la participation en question À Jarcieu, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,88% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 77,37% au deuxième tour, c'est-à-dire 670 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 52,17% au premier tour et seulement 48,97% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Jarcieu ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs de Jarcieu .