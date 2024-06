Résultat des européennes à Sonnay : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Quelle performance pour la liste RN à Sonnay lors des européennes ? Le score obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour ces élections. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà forte à Sonnay entre Jordan Bardella en 2019 (30,39%) et Marine Le Pen en 2022 (35,04% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les votants de Sonnay plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Sonnay. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 31,84% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Sonnay n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,04% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,28% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,52%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 56,48%, devant Emmanuel Macron à 43,52%.

12:45 - À Sonnay, Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans Regarder en arrière semble toujours avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Sonnay, à 30,39%, soit 155 voix. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 18,04% et Yannick Jadot à 14,12%.

11:45 - Analyse socio-économique de Sonnay : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Sonnay, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 1 276 habitants répartis dans 600 logements, ce bourg présente une densité de 87 hab par km². L'existence de 85 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,0 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 29,83% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 38,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 571,89 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, Sonnay incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Sonnay : les enseignements Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Durant les européennes 2019, sur les 523 inscrits sur les listes électorales à Sonnay, 48,12% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 59,65% il y a 10 ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Sonnay : l'abstention en question Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Sonnay, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 22,14% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,87% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,81% au premier tour et seulement 52,99% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Sonnay ? La situation géopolitique actuelle serait en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Sonnay.