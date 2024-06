En direct

19:27 - Les électeurs de la Nupes très suivis Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait glané 21,7% à Jausiers, contre 4,72% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Jausiers, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,44% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Jausiers pour les européennes ? À Jausiers, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 27,12% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 26,72% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Pourquoi le RN a l'avantage à Jausiers ? Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Jausiers lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 26,72% des suffrages au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,91% contre 50,09%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 17,34% des voix sur place, contre 38,48% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,15%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Jausiers Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? 27,12% des votes s'étaient portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 21,7% et Yannick Jadot à 12,97%. Le mouvement eurosceptique s'était arrogé le scrutin avec 115 votants de Jausiers.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Jausiers Dans les rues de Jausiers, les élections sont en cours. Avec ses 1 140 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Avec 132 entreprises, Jausiers se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (34,31 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 38,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 37,65% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1080,15 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En résumé, à Jausiers, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Jausiers : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2019, durant les élections européennes, parmi les 441 personnes en âge de voter à Jausiers, 44,53% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 49,18% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Jausiers À Jausiers, le taux de participation sera sans aucun doute l'un des critères essentiels de ces élections européennes. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple susceptible de ramener les citoyens de Jausiers dans les bureaux de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,91% des votants de la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,27% au premier tour, c'est-à-dire 656 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,88% au premier tour. Au second tour, 55,59% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Jausiers pour les européennes ?