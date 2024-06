Résultat des européennes à Javron-les-Chapelles : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les électeurs de la gauche unie en question En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 2,06% à Javron-les-Chapelles, contre 25,92% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les études sondagières menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Javron-les-Chapelles, le binôme Nupes avait en effet glané 14,55% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Javron-les-Chapelles avant les européennes Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Javron-les-Chapelles entre Jordan Bardella en 2019 (21,79%) et Marine Le Pen en 2022 (28,68% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Javron-les-Chapelles ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Javron-les-Chapelles lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,94%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 28,68%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 39,52% contre 60,48%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 14,09% au premier tour, contre 67,67% pour le binôme LREM. Un résultat si élevé et si partagé dans les autres communes de la circonscription qu'il n'y avait pas eu de second round.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête en 2019 à Javron-les-Chapelles Se retourner sur le dernier test apparait encore comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Javron-les-Chapelles était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 25,92% des suffrages, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,79% et François-Xavier Bellamy avec 12,39%.

11:45 - Javron-les-Chapelles aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Javron-les-Chapelles, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 870 logements pour 1 371 habitants, la densité de la ville est de 36 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 826 foyers fiscaux. Dans le bourg, 11,71 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 37,82 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 49,75% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 32,26% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 831,10 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Javron-les-Chapelles contribue à édifier l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Javron-les-Chapelles : étude du pourcentage d'abstention aux européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 400 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des européennes de 2019, 494 personnes en âge de voter à Javron-les-Chapelles avaient pris part au scrutin (soit 51,09%), contre un taux de participation de 45,68% en 2014.

09:30 - Abstention à Javron-les-Chapelles : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Javron-les-Chapelles ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des ménages pourrait entre autres ramener les électeurs de Javron-les-Chapelles dans les bureaux de vote. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 74,63% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,37% au second tour, c'est-à-dire 719 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.