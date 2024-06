En direct

19:34 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Jouy-sous-Thelle, qui va profiter du vote Nupes ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 16,03% à Jouy-sous-Thelle, contre 1,9% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Jouy-sous-Thelle, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,6% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - À Jouy-sous-Thelle, une liste Bardella favorite ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors qu'à l'échelle de la France, les sondages prévoient un score de plus de 30% pour le RN aux européennes de 2014, soit dix points de plus que Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti a en effet déjà avancé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc permis de penser que le RN arrive à environ 50% voire plus à Jouy-sous-Thelle ce 9 juin au soir.

15:02 - Les votants de Jouy-sous-Thelle plutôt pour Le Pen à la présidentielle Se retourner sur l'expérience la plus récente dans les urnes semble plutôt sensé au moment d'une autre élection. Même si ce précédent est à utiliser avec des pincettes…Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Jouy-sous-Thelle. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la localité avec 41,90% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 62,75% au deuxième, le plaçant en tête du paysage local sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 46,03% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,93% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,28%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 64,26%, devant Emmanuel Macron à 35,74%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Jouy-sous-Thelle il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 143 votants de Jouy-sous-Thelle avaient choisi l'extrême droite à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 38,86% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 16,03% et François-Xavier Bellamy à 8,97%.

11:45 - Démographie et politique à Jouy-sous-Thelle, un lien étroit La composition démographique et socio-économique de Jouy-sous-Thelle façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,31% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 81 hab/km² et 49,16% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 328 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,32%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,95%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Jouy-sous-Thelle mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,13% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Jouy-sous-Thelle Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,64% des votants de Jouy-sous-Thelle, à comparer avec un taux d'abstention de 55,84% il y a dix ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Jouy-sous-Thelle, 70,6% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Participation à Jouy-sous-Thelle : que retenir des précédentes élections ? À Jouy-sous-Thelle, l'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ces élections européennes 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,36% dans la localité, à comparer avec une participation de 76,52% au premier tour, soit 593 personnes. En comparaison, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 42,27% au premier tour. Au deuxième tour, 40,08% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Jouy-sous-Thelle pour les européennes ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie est notamment en mesure de faire augmenter le taux de participation à Jouy-sous-Thelle (60240).