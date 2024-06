En direct

19:11 - À Jurançon, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 25,25% des suffrages dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,78% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,76% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 2,44% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 9,54% à Jurançon, contre 23,87% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Jurançon ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très instructif. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Jurançon semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville.

15:02 - Emmanuel Macron en tête il y a deux ans à Jurançon Marine Le Pen n'avait pas été servie dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 17,15% contre 29,6% pour Emmanuel Macron et 20,78% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 64,79% contre 35,21% pour Le Pen. Avec 13,43%, le RN sera devancé ensuite par les 28,34% du binôme Divers gauche au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Jurançon se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Divers gauche au second tour, vainqueur localement avec 62,58%.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Jurançon Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, la liste de Bardella finissant deuxième à 18,58% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 23,87%.

11:45 - Jurançon : démographie, élections et stratégies politiques La structure démographique et socio-économique de Jurançon façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Dans la ville, 14,33% des résidents sont des enfants, et 31,1% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (24,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 643 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,28% et d'une population étrangère de 7,00% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Jurançon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,75% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Jurançon ? L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Jurançon, 64,95% des votants ne s'étaient pas déplacés. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 2 913 personnes en âge de voter à Jurançon, 46,41% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 53,09% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Jurançon sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Jurançon ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine seraient capables de ramener les électeurs de Jurançon dans les bureaux de vote. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 28,74% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 25,63% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.