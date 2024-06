En direct

19:08 - À Billère, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à la loupe L'autre interrogation de ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Billère, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 39,32% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 9,45% à Billère, contre 24,82% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Billère ? La fraction d'électeurs de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections localement. Si dans toute la France, les intentions de vote prédisent une progression du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à 25% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Billère ? Avec 18,31%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Billère au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,49% et 22,7% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 35,82% contre 64,18%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 14,27%, alors que les candidats Nupes cumuleront 39,32% des voix. Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - 24,82% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Billère Se retourner sur le dernier test semble encore indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était complètement vaincu aux élections européennes à l'époque dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen se classait troisième, avec 15,66%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 24,82% et Yannick Jadot avec 16,45%.

11:45 - Élections à Billère : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Billère émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 13 866 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 925 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (23,9 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 835 résidents étrangers, Billère se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 46,87% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 926,13 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Billère incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Billère : un regard approfondi Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 51,09% dans la commune de Billère, contre un taux de participation de 43,42% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Participation à Billère : quelles perspectives pour les européennes ? Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères importants du scrutin européen à Billère. Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 73,32% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 76,89% au premier tour, ce qui représentait 6 540 personnes. Pour comparer, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.