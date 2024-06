Résultat des européennes à Jury : l'élection 2024 en direct

En direct

18:24 - Rassemblement national : quel résultat à Jury à l'issue des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Les intentions de vote annoncent un Jordan Bardella à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Virtuellement, cette tendance doit le porter à 35% à Jury, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Résultat favorable au RN à Jury ? Se tourner vers le test démocratique le plus récent donne des indicateurs clés au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les législatives avaient donné un bon démarrage pour le RN à Jury. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 26,95% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Jury n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,69% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,85% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,41%. Avec 45,85% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,15%.

12:45 - À Jury, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 112 électeurs de Jury avaient préféré la liste RN à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 25,81% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,51% et Yannick Jadot à 14,75%.

11:45 - Jury : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact aura la population de Jury sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,91%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (92,24%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 428 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,12%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,48%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Jury mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,94% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Jury : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 45,8% des inscrits sur les listes électorales de Jury (Moselle) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 53,89% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Election à Jury : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Jury. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,56% au premier tour. Au deuxième tour, 44,33% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,08% dans la commune, contre un taux de participation de 80,58% au second tour, ce qui représentait 726 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.